Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 16:23
    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и переговоры по украинскому урегулированию.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Telegram.

    "Обсудили с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами. Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Есть информация от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты", - написал президент Украины.

    По его словам, также был затронут переговорный процесс по Украине, направленный на достижение мира, и перспективы его продвижения с учетом развития событий на Ближнем Востоке.

    "Фридрих Мерц сообщил о своем визите в Китай и о прошедших там встречах. Китай располагает значительным набором инструментов, способных оказать существенное воздействие на Россию и ее желание прекратить войну. Помимо этого, были согласованы позиции в преддверии встречи канцлера с президентом Трампом в Вашингтоне", - отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Фридрих Мерц Украина Германия российско-украинская война Китай Россия ПВО

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей