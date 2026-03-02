Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и переговоры по украинскому урегулированию.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Telegram.

"Обсудили с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами. Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Есть информация от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты", - написал президент Украины.

По его словам, также был затронут переговорный процесс по Украине, направленный на достижение мира, и перспективы его продвижения с учетом развития событий на Ближнем Востоке.

"Фридрих Мерц сообщил о своем визите в Китай и о прошедших там встречах. Китай располагает значительным набором инструментов, способных оказать существенное воздействие на Россию и ее желание прекратить войну. Помимо этого, были согласованы позиции в преддверии встречи канцлера с президентом Трампом в Вашингтоне", - отметил Зеленский.