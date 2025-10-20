Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 12:57
Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон договорились встретиться в ближайшее время.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в телеграмм канале по итогам разговора с президентом Франции.
Согласно информации, главной темой обсуждения стало усиление давления на Россию. По словам Зеленского, сейчас подходящий момент, чтобы подтолкнуть РФ к окончанию боевых действий и использовать все доступные дипломатические возможности.
"Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке", -отметил украинский лидер.
Он также сообщил, что обсудил с Макроном актуальные дипломатические вопросы и недавние контакты с международными партнерами.
Последние новости
13:13
В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-ДюркхаймДругие страны
13:09
"Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведяПроисшествия
13:04
Завтра в Азербайджане ожидаются осадкиЭкология
12:57
Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в ТурциюЭнергетика
12:57
Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее времяДругие страны
12:49
Фото
Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPEПроисшествия
12:49
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:45
В Баку совершена кража на 15 тысяч манатовПроисшествия
12:39