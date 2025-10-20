Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    • 20 октября, 2025
    • 12:57
    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон договорились встретиться в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в телеграмм канале по итогам разговора с президентом Франции.

    Согласно информации, главной темой обсуждения стало усиление давления на Россию. По словам Зеленского, сейчас подходящий момент, чтобы подтолкнуть РФ к окончанию боевых действий и использовать все доступные дипломатические возможности.

    "Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке", -отметил украинский лидер.

    Он также сообщил, что обсудил с Макроном актуальные дипломатические вопросы и недавние контакты с международными партнерами.

    Zelenski Makronla görüşəcək

