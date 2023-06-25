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Зеленский и Байден обсудили ситуацию в России

Зеленский и Байден обсудили ситуацию в России Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Среди прочего, они обсудили ситуацию в России.
Другие страны
25 июня 2023 г. 23:47
Зеленский и Байден обсудили ситуацию в России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - отметил он.

В.Зеленский во время разговора поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, в частности, за системы Patriot.

"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей. Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойные средства поражения", - заявил украинский президент.

Он добавил, что благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах.

"Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - заключил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Bayden arasında telefon danışığı olub: Rusiyadakı vəziyyət müzakirə edilib

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