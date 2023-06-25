Зеленский и Байден обсудили ситуацию в России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
Как передает
"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - отметил он.
В.Зеленский во время разговора поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, в частности, за системы Patriot.
"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей. Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойные средства поражения", - заявил украинский президент.
Он добавил, что благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах.
"Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - заключил Зеленский.