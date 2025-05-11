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Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.
Другие страны
11 мая 2025 г. 21:22
Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

Как передает Report, такое сообщение он опубликовал в своих соцсетях.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - сообщил Зеленский.

Напомним, что менее чем за час до этого заявления президент США Дональд Трамп написал, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Глава Штатов считает, что благодаря встрече Киев "по крайней мере сможет понять", возможно ли заключить соглашение с Москвой – и Запад сможет действовать в соответствии с этим.

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