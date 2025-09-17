Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 04:08
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "без каких-либо условий", но на встречу в Москве по-прежнему не согласен, поскольку это столица государства, которое напало на Украину.
Как передает Report, свою позицию он изложил в интервью Sky News.
"Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий", - сказал Зеленский.
По его словам, для такой встречи можно выбрать другую страну, есть много предложений со стороны американцев, европейцев.
Украинский лидер добавил, что Европе стоит перестать думать о будущих отношениях с США и Россией, и больше думать об Украине.
Последние новости
05:13
В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человекДругие страны
04:39
Французский музей естественной истории ограбили на €600 тыс.Другие страны
04:08
Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"Другие страны
03:40
Британия договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрдДругие страны
03:14
Глава МИД Грузии заявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Арменией и ТурциейВ регионе
02:50
Тахир Гезель: Посвящаем победу "Карабаха" президенту Ильхаму АлиевуДругие
02:25
Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкцийДругие страны
02:03
Главный тренер "Бенфики": Обосновать причину проигрыша сложноФутбол
01:54