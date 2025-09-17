Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 04:08
    Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным без каких-либо условий

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "без каких-либо условий", но на встречу в Москве по-прежнему не согласен, поскольку это столица государства, которое напало на Украину.

    Как передает Report, свою позицию он изложил в интервью Sky News.

    "Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий", - сказал Зеленский.

    По его словам, для такой встречи можно выбрать другую страну, есть много предложений со стороны американцев, европейцев.

    Украинский лидер добавил, что Европе стоит перестать думать о будущих отношениях с США и Россией, и больше думать об Украине.

    Zelenski: Heç bir şərt olmadan Tramp və Putinlə görüşə hazıram

