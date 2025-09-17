Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "без каких-либо условий", но на встречу в Москве по-прежнему не согласен, поскольку это столица государства, которое напало на Украину.

Как передает Report, свою позицию он изложил в интервью Sky News.

"Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий", - сказал Зеленский.

По его словам, для такой встречи можно выбрать другую страну, есть много предложений со стороны американцев, европейцев.

Украинский лидер добавил, что Европе стоит перестать думать о будущих отношениях с США и Россией, и больше думать об Украине.