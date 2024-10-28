Зеленский: Если политика США изменится, Украине будет очень сложно

Если Вашингтон прекратит поддержку Украины после президентских выборов, то Украине будет очень сложно.

Если Вашингтон прекратит поддержку Киева после президентских выборов в США, то Украине будет очень сложно.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Times of India.

"Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все. Начало войны в Украине и то, что наша нация выстояла, она была без поддержки союзников, включая США", - сказал он.

По его словам, сейчас сложно сказать, кто станет новым президентом США.

Зеленский признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Вашингтоне скажут, что не поддерживают Украину. "Но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас", – сказал он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.