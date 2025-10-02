Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    • 02 октября, 2025
    • 12:50
    Европейскому союзу необходимо продолжать расширять санкции против России.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Дорогие друзья, мы все сейчас находимся в новой реальности. И я думаю, что все это понимают, даже те, кто пока не хочет этого признавать. Недавние инциденты с дронами по всей Европе являются явным признаком того, что Россия по-прежнему считает себя достаточно сильной, чтобы эскалировать эту войну. И дело никогда не было только в Украине. Россия всегда стремилась разделить Запад и, в частности, Европу. Сегодня их стратегия проста: разделить Европу, разжечь споры, помешать нам найти общий язык", - сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что стороны должны действовать решительно и сообща и призвал немедленно задействовать 19-й пакет санкций против России.

    "Сейчас мы видим, что даже танкеры попадающие под санкции, по-прежнему, используются Россией. Это должно прекратиться. Давайте также введем дополнительные санкции против капитанов и экипажей судов теневого флота, а также против владельцев соответствующих компаний", - сказал он.

