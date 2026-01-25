Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Зеленский: Энергетика Украины стала основной мишенью для российских ударов

    Энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома в Украине стали основными мишенями российских ударов.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Только за эту неделю российские (войска - ред.) выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов (по территории Украины - ред.). Каждый массированный удар России может стать разрушительным", - уточнил он.

    В связи с этим украинский лидер снова подчеркнул необходимость наращивания числа ракет для систем ПВО: "Мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба".

    Отметим, что сегодня Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, где началась его встреча с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

    "Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усилить Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", - подытожил он.

