Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины с оговорками

Президент Украины Владимир Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины после завершения войны с Россией.

Как сообщает Report, об этом Зеленский заявил в интервью Le Point.

Зеленского спросили, что он думает о примере Южной Корее, достигшей процветания после Корейской войны, несмотря на отсутствие реального мирного договора с КНДР.

"Это пример, который показывает, что ценности победили. Развитие Южной Кореи несравнимо с развитием КНДР, где мы наблюдаем реальный экономический и цивилизационный упадок. Я даже не говорю о людях, я говорю об инфраструктуре, экономике и развитии", - ответил президент.

Он отметил, что Южная Корея сделала скачок вперед в цивилизации, технологиях и экономике, потому что она культивирует гуманизм.

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - сказал Зеленский.

По его словам, все относительно, ведь южнокорейцы все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены союзом, но "пока КНДР остается такой, какой она есть, пока характер ее руководства остается неизменным, Южная Корея не будет полностью безопасной".

"И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность. Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые имеет Южная Корея", - отметил президент.

Однако, по его словам, сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население КНДР составляет чуть более 20 млн, тогда как население России - более 140 млн. И угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - добавил Зеленский.

Напомним, что еще в 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия пытается навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту".