Зеленский: Боевые действия в Курской области не связаны со встречей в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области России "не связана с энергетической встречей в Катаре".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области России "не связана с энергетической встречей в Катаре".

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что боевые действия в Курской области являются одним из пунктов плана победы Украины.

"Не связаны абсолютно вещи Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - заявил он.

Также Зеленский анонсировал свою встречу с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, которая может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года. Украинский лидер выразил благодарность Байдену и его команде за оказанную поддержку и заявил, что "очень много вещей зависят от США".