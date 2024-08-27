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Зеленский: Боевые действия в Курской области не связаны со встречей в Катаре

Зеленский: Боевые действия в Курской области не связаны со встречей в Катаре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области России "не связана с энергетической встречей в Катаре".
Другие страны
27 августа 2024 г. 16:22
Зеленский: Боевые действия в Курской области не связаны со встречей в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области России "не связана с энергетической встречей в Катаре".

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что боевые действия в Курской области являются одним из пунктов плана победы Украины.

"Не связаны абсолютно вещи Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - заявил он.

Также Зеленский анонсировал свою встречу с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, которая может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года. Украинский лидер выразил благодарность Байдену и его команде за оказанную поддержку и заявил, что "очень много вещей зависят от США".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: Kurskdakı hərbi əməliyyatlar qələbə planımızın bəndlərindən biridir
Версия на английском языке Zelenskyy: Kursk operation unrelated to Qatar meeting

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