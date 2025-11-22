Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний Украины

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 16:38
    Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram украинского лидера.

    Отмечается, что все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.

    "Обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций", - отметил Зеленский.

    По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. .

    "Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - добавил он.

    Глава государства добавил, что поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Агентство по розыску и менеджменту активов и Фонда Госимущества Украины.

    "Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - подытожил Зеленский.

