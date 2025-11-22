Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний.

Отмечается, что все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.

"Обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций", - отметил Зеленский.

По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. .

"Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - добавил он.

Глава государства добавил, что поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Агентство по розыску и менеджменту активов и Фонда Госимущества Украины.

"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - подытожил Зеленский.