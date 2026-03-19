    Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в субботу

    В США в субботу ожидается встреча переговорных команд по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом в вечернем заявлении сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По его словам, украинская делегация, включающая главу СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, первого замглавы офиса Сергея Кислицу, депутата Давида Арахамию, уже направляется на встречу с американскими переговорщиками.

    "Необходимо завершать паузу в переговорах... Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Политическая часть украинской переговорной группы уже находится в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в США", - сказал Зеленский.

