Здание газеты в Берлине облили краской из-за освещения событий в Газе

Неизвестные облили красной краской здание газеты Tagesspiegel в Берлине в знак протеста против освещения германские СМИ событий в секторе Газа.

Неизвестные облили красной краской здание газеты Tagesspiegel в Берлине в знак протеста против освещения германские СМИ событий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что на въезде в подземный гараж неизвестные нанесли надпись "Германские СМИ убивают" и нарисовали красный треугольник, который ассоциируется с движением ХАМАС.

Издание утверждает, что большинство германских СМИ освещает события в секторе Газа сугубо с произраильской позиции.

По данным полиции, это произошло сегодня утром.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.