Китай призвал США улучшать взаимное доверие

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.

Как передает Report, об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.

Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.