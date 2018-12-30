Китай призвал США улучшать взаимное доверие

https://report.az/storage/news/0bcc18dc04a7a5aef08563a39b2c8312/256870e4-efbf-46f0-bf6f-01667c8aaf7c_292.jpg
Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.
Как передает Report, об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.
Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.
News DepartmentАвтор новости