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    Китай призвал США улучшать взаимное доверие

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.

    Как передает Report, об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.

    Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.

    Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.

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