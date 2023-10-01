Завтра состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза

Неформальное заседание Совета Европейского союза на уровне глав МИД в Киеве состоится в понедельник, 2 октября.

Неформальное заседание Совета Европейского союза на уровне глав МИД в Киеве состоится в понедельник, 2 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я уверен, что это будет сделано к концу года. Не ожидайте завтра конкретных решений, завтра пройдет неформальное заседание Совета ЕС, а неформальные встречи направлены на политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений", - сказал он, отвечая на вопрос о выделении Украине помощи в €20 млрд до конца 2027 года.