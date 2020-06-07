Завтра пройдут похороны Джорджа Флойда - ФОТО

Тело афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого при задержании полицией привела к массовым беспорядкам и протестам в США, доставили в Хьюстон для похорон.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал WBAL TV 11 (входит в группу каналов NBC) со ссылкой на местную полицию.
Ожидается, что в поминальных мероприятиях примут участие ряд американских политиков и правозащитников. В частности, лично принести соболезнования семье погибших приедет наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Как ранее сообщал начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо, семья Флойда также прибыла в Техас для поминальных мероприятий, которые должны состояться в понедельник.