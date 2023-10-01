Завершился суд над нашей соотечественницей, пытавшейся пресечь армянскую провокацию в США

В Уголовном суде округа Нью-Йорк (New-York County Criminal Court) на основании жалобы армянского провокатора Мери Джобанян завершился суд над нашей соотечественницей Алудой Зейналовой, пытавшейся пресечь армянскую провокацию в США.

В Уголовном суде округа Нью-Йорк (New-York County Criminal Court) на основании жалобы армянского провокатора Мери Джобанян завершился суд над нашей соотечественницей Алудой Зейналовой, пытавшейся пресечь армянскую провокацию в США.

Как сообщает американское бюро Report, прокуратура штата Нью-Йорк вынесла решение о невиновности А.Зейналовой.

Напомним, что Мэри Джобанян, которая в числе других представителей армянского лобби совершила провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН, пожаловалась на нашу соотечественницу А.Зейналову, участвовавшую в демонстрации. М.Джобанян обвинила А.Зейналову в нанесении ей телесных повреждений III степени. А.Зейналова была задержана полицией Нью-Йорка.