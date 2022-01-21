Завершились переговоры между Лавровым и Блинкеном

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых, как ожидается, стороны обсудят вопросы гарантий безопасности, начались в Женеве.

Завершились переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, которые длились 1,5 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в начале встречи Блинкен сказал, что США и их европейские партнеры заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине, а главная цель переговоров в Женеве - "деэскалация и предотвращение дальнейшей агрессии против Киева".

14.17

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых, как ожидается, стороны обсудят вопросы гарантий безопасности, начались в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, российская и американская делегации прибыли в Женеву накануне вечером. Как ожидается, переговоры продлятся несколько часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции. После этого запланированы их встречи с президентом Швейцарии, который также занимает пост главы МИД страны, Игнацио Кассисом.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.