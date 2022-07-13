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Засуха вызвала массовый голод в Уганде, погибло 46 человек

Засуха вызвала массовый голод в Уганде, погибло 46 человек В восточноафриканской стране Уганда от голода умерли 46 человек. Причиной стала засуха, продолжающаяся уже несколько месяцев.
Другие страны
13 июля 2022 г. 06:34
Засуха вызвала массовый голод в Уганде, погибло 46 человек

В восточноафриканской стране Уганда от голода умерли 46 человек. Причиной стала засуха, продолжающаяся уже несколько месяцев.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил депутат парламента страны от района Карамоджа Фейт Накут.

Депутат сообщил, что из-за многомесячной засухи в регионе люди едят траву, чтобы выжить.

"Жители района умирают от голода, потому что им нечего есть. К 8 июля от голода умерло 46 человек, а 2 181 семья ожидает смерти".

В то же время угандийский политик обратился к миру за помощью.

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Версия на азербайджанском языке Uqandada quraqlıq kütləvi aclığa səbəb olub, 46 nəfər ölüb

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