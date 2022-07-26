Засуха во Франции вынуждает власти ограничивать использование воды

Во Франции за последние сутки прибавилось еще два департамента, в которых по причине продолжающейся засухи введены ограничения на использование воды, и теперь их количество достигло 90 из 96 департаментов европейской части страны.

Во Франции за последние сутки прибавилось еще два департамента, в которых по причине продолжающейся засухи введены ограничения на использование воды, и теперь их количество достигло 90 из 96 департаментов европейской части страны.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, из них, по данным министерства экологических преобразований, в 39 департаментах объявлено кризисное положение.

В зависимости от степени поразившей те или иные места засухи, распоряжениями местных префектов введены разные уровни ограничений от первичных запретов поливать сады и газоны в дневное время до более жестких мер как для частных лиц, так и для учреждений и предприятий в департаментах, объявленных кризисными.

Речь, в том числе, идет о прекращении неприоритетных заборов воды, включая сельскохозяйственные цели. В кризисных департаментах приоритетными названы только цели, связанные со здравоохранением, гражданской безопасностью, питьевой водой и санитарией.