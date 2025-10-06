Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 09:58
    Застрявшая на Эвересте из-за снегопада группа из 350 туристов спустилась с горы

    Группа из 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за снегопада, благополучно спустилась с горы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

    "К настоящему моменту 350 пеших туристов, пострадавших от снегопада, благополучно прибыли в пункт сбора в деревне Цюйдан, они в хорошем физическом состоянии", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что спасатели также смогли установить связь с еще более чем 200 туристами, они постепенно прибудут к месту сбора под руководством спасателей.

