Застрявшая на Эвересте из-за снегопада группа из 350 туристов спустилась с горы

Группа из 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за снегопада, благополучно спустилась с горы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

"К настоящему моменту 350 пеших туристов, пострадавших от снегопада, благополучно прибыли в пункт сбора в деревне Цюйдан, они в хорошем физическом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели также смогли установить связь с еще более чем 200 туристами, они постепенно прибудут к месту сбора под руководством спасателей.