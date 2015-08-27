Застреливший журналистов в США объяснил мотивы своего поступка

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вестер Ли Фланаган, застреливший в прямом эфире корреспондента и оператора канала WDBJ7 в штате Вирджиния, после нападения направил сообщение по факсу в ABC News, в котором объяснил свой поступок, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В сообщении говорится, что он был возмущен расовой дискриминацией, существующей в США. По словам Фланагана, он сталкивался с дискриминацией сразу по нескольким признакам - из-за того, что он был чернокожим и геем. Фланаган - бывший сотрудник телекомпании WDBJ7, не так давно уволенный с работы, также сообщил, что подвергался притеснениям на работе.

Фланаган пытался покончить с собой в своей машине после полицейской погони. Мужчина выжил после выстрела и был доставлен в больницу для оказания помощи, однако спасти его не удалось.

24-летняя репортер Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уард были убиты в ходе интервью в городе Монета.

Фланаган в своем письме также сказал, что нападение было в том числе и местью за стрельбу 17 июня в афроамериканской церкви в Чарльстоне, где жертвами нападения стали 9 человек.

В руководстве телекомпании, сотрудником которой был нападавший, отмечают, что Фланаган был постоянно чем-то недоволен и с ним было сложно работать.