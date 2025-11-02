Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Застреленный накануне мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был под федеральной защитой.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

    Она отметила, что контакт с мэром поддерживали главы расположенных в Мичоакане подразделений министерства обороны и Нацгвардии. Шейнбаум добавила, что в воскресенье организовала заседание Совета национальной безопасности, чтобы оказать поддержку региону и не дать преступникам остаться безнаказанными. Также она выразила соболезнования родным и близким Мансо.

    Мэра Уруапана застрелили 1 ноября в ходе празднования Дня мертвых. В политика выпустили шесть пуль, он умер по пути в больницу. Двоих подозреваемых задержала полиция, еще один нападавший скончался.

    Погибший мэр, указывают местные СМИ, активно критиковал подход президента страны к борьбе с организованной преступностью. Особое внимание Мансо уделял противостоянию наркокартелям, требуя большей поддержки в этом вопросе от мексиканского правительства. За месяц до случившегося он сообщил о поступающих ему угрозах.

