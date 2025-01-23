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Защищавшего Трампа при покушении агента назначили главой Секретной службы

Защищавшего Трампа при покушении агента назначили главой Секретной службы Президент США Дональд Трамп назначил руководителем Секретной службы страны Шона Каррана, который охранял республиканца во время покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Другие страны
23 января 2025 г. 08:36
Защищавшего Трампа при покушении агента назначили главой Секретной службы

Президент США Дональд Трамп назначил руководителем Секретной службы страны Шона Каррана, который охранял республиканца во время покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - написал Трамп.

По словам президента, Карран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах - он начинал в Секретной службе США в 2001 году.

"Он доказал свое бесстрашие, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я целиком и полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде", - указал президент.

Напомним, что 13 июля 2024 года в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Батлере. Он был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками Секретной службы. После попытки покушения Кимберли Читл ушла в отставку с поста директора службы, ее временно сменил Рональд Роу.

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Версия на азербайджанском языке Trampı sui-qəsd cəhdi zamanı qoruyan agent ABŞ Məxfi Xidmətinin rəhbəri təyin edilib

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