Защищавшего Трампа при покушении агента назначили главой Секретной службы

Президент США Дональд Трамп назначил руководителем Секретной службы страны Шона Каррана, который охранял республиканца во время покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Президент США Дональд Трамп назначил руководителем Секретной службы страны Шона Каррана, который охранял республиканца во время покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - написал Трамп.

По словам президента, Карран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах - он начинал в Секретной службе США в 2001 году.

"Он доказал свое бесстрашие, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я целиком и полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде", - указал президент.

Напомним, что 13 июля 2024 года в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Батлере. Он был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками Секретной службы. После попытки покушения Кимберли Читл ушла в отставку с поста директора службы, ее временно сменил Рональд Роу.