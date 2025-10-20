Заседание суда по делу Гуцул продолжится 23 октября

Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет продолжено 23 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам ее адвокат Наталья Байрам.

"В заседании суда объявлена пауза до четверга. На следующем заседании суд продолжит заслушивать доказательства стороны обвинения", - сказала юрист.

Ранее Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы. Кроме того, районный суд Кишинева удовлетворил требование прокуроров о конфискации ее имущества почти на $2,4 млн.