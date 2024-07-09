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Заседание глав правительств ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде

Заседание глав правительств ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде.
Другие страны
9 июля 2024 г. 14:09
Заседание глав правительств ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде

Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Очередное заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде", - сказал он.

Отметим, что на днях в столице Казахстана - Астане состоялся саммит ШОС, по итогам которого лидеры стран-членов организации подписали 25 документов, а том числе Астанинскую декларацию.

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