Заседание глав правительств ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде

Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде.

Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Очередное заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде", - сказал он.

Отметим, что на днях в столице Казахстана - Астане состоялся саммит ШОС, по итогам которого лидеры стран-членов организации подписали 25 документов, а том числе Астанинскую декларацию.