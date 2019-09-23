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Зариф: "Иран не закрывает дверь для переговоров по ядерной сделке"

Зариф: "Иран не закрывает дверь для переговоров по ядерной сделке"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, «мы не закрываем двери, но ждём, что наши партнёры смогут вновь установить доверие», - отметил глава МИД.

Также Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5+1», но не на двусторонней основе.

Ранее Зариф заявил, что Иран готов обсуждать с США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе.

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