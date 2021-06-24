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Заражение коронавирусом выявлено у вернувшихся с матчей ЕВРО-2020 86 финнов

Заражение коронавирусом выявлено у вернувшихся с матчей ЕВРО-2020 86 финнов Заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге.
Другие страны
24 июня 2021 г. 20:55
Заражение коронавирусом выявлено у вернувшихся с матчей ЕВРО-2020 86 финнов

Заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

Всего по результатам тестов, взятых у пересекавших пункты пропуска "Ваалимаа" и "Нуйямаа" на российско-финской границе, с 22 июня на первом пункте было выявлено 72 инфицированных, на втором - 14.

В Финляндию 22 июня вернулись 1,7 тыс. человек, из них тесты были взяты только у порядка 900, еще 800 во вторник вечером пропустили через границу без тестирования из-за загруженности погранпункта. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин.

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