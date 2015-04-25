​Запустивший дрон на крышу резиденции премьера Японии арестован

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Японская полиция официально взяла под арест в субботу безработного, который накануне сам сдался властям и признал, что запустил дрон на крышу официальной резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Аппарат, оснащенный камерой, 40-летний Ясуо Ямамото запустил 9 апреля, а обнаружен он был на крыше резиденции премьера рядом с вертолетной площадкой 22 апреля.

По сообщению телеканала TBS, в пластиковый пузырек, который был прикреплен к дрону, безработный положил облученный незначительной дозой радиации песок из района АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла авария из-за мощного землетрясения и цунами.

Отмечается, что арестованный запустил дрон в знак протеста против поддержки японским правительством атомной энергетики в Японии.

По данным агентства Киодо, в доме Ямамото, находящемся в городе Обама префектуры Фукуи, полиция провела обыск.

Своим поступком Ямамото побудил правительство Японии рассмотреть меры, направленные на то, чтобы не допустить повторения подобного случая в будущем, когда на месте безработного протестующего, стремившегося привлечь внимание, может оказаться террорист.