Запущенная КНДР ракета упала у восточного побережья Корейского полуострова

Запущенная Северной Кореей ракета пролетела около 240 км при максимальной высоте 45 км и с максимальной скоростью в 4 Маха.

Запущенная Северной Кореей ракета пролетела около 240 км при максимальной высоте 45 км и с максимальной скоростью в 4 Маха.

Как передает Report, об этом сообщили южнокорейские военные.

По информации Минобороны Японии, снаряд упал в районе восточного побережья Корейского полуострова, передает агентство Kyodo.

Запуск был произведен из района Вонсан в провинции Канвондо в 10:48 по местному времени. Южнокорейские военные назвали произошедшее "серьезной провокацией" и призвали прекратить запуски ракет. По оценке США, снаряд не представлял непосредственной угрозы для США и союзников. Япония сообщила, что ракета упала вне ее исключительной экономической зоны. Токио «решительно осудил» действия Пхеньяна.

Незадолго до запуска ракеты глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи предупредил, что недавнее соглашение между США, Японией и Южной Кореей сделает напряженность на Корейском полуострове "более непредсказуемой". Это стало ответом на трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи, лидеры которых осудили ракетные пуски КНДР и договорились об усилении сдерживании Пхеньяна. Последний раз КНДР производила запуск ракеты 9 ноября.