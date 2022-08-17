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Запасы нефти в США снизились на 7,06 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 7,06 млн баррелей за неделю Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей - до 424,95 млн баррелей.
Другие страны
17 августа 2022 г. 20:03
Запасы нефти в США снизились на 7,06 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей - до 424,95 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,64 млн баррелей и составили 215,67 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 766 тысяч баррелей, до 112,26 млн баррелей.

Аналитики ожидали роста запасов нефти на 800 тысяч баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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