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Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики

Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в целом меняются слабо в среду днем, инвесторы оценивают макростатистику, ожидая позднее публикацию протокола ФРС США.
Финансы
17 августа 2022 г. 15:17
Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики

Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в целом меняются слабо в среду днем, инвесторы оценивают макростатистику, ожидая позднее публикацию протокола ФРС США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару рос до 1,0171 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,017 доллара, курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,2099 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2093 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 134,97 иены со 134,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 106,62 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику по Европе и Великобритании. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам июля поднялась выше 10% впервые с 1982 года и составила 10,1%. Прогноз предполагал инфляцию в 9,8%.

В то же время ВВП еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 3,9% в годовом выражении при прогнозе роста на 4% и на 0,6% — в квартальном (прогноз роста на 0,7%).

Позднее в среду ожидают публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки по поводу дальнейшей политики Федрезерва и изменения ключевой ставки, которая ранее уже была повышена четыре раза подряд. Традиционно увеличение ставки поддерживает доллар.

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Версия на английском языке Euro, pound stable against dollar after release of macro statistics

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