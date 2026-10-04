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    Запасы крупного месторождения лития в Китае превысили первоначальные оценки на 70%

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 23:09
    Запасы крупного месторождения лития в Китае превысили первоначальные оценки на 70%

    Ресурсная база крупного литиевого месторождения Цзяда в китайской провинции Сычуань после переоценки была увеличена примерно на 70%.

    Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post.

    Согласно информации, после проведения дополнительных геологоразведочных работ зарегистрированные ресурсы месторождения выросли на 1,05 млн тонн в пересчете на карбонат лития - до 2,53 млн тонн. Это на 70,5% больше ранее зарегистрированных 1,48 млн тонн.

    Дополнительные ресурсы составляют 33,52 млн тонн руды с содержанием около 423,8 тыс. тонн оксида лития. Их увеличение прошло проверку и регистрацию в Министерстве природных ресурсов Китая.

    Разработчик проекта Dazhong Mining оценивает, что первоначальный участок месторождения при выходе на проектную мощность сможет ежегодно производить около 50 тыс. тонн карбоната лития. При этом компания пока завершает процедуры получения необходимых разрешений на добычу и эксплуатацию.

    Расширение ресурсной базы происходит на фоне стремления Пекина снизить зависимость от зарубежных поставок стратегического сырья. Около 60% потребностей Китая в литиевом сырье в 2025 году обеспечивалось за счет зарубежных источников, отмечает издание.

    Редкоземельные металлы Месторождение лития Китайская Народная Республика (КНР)
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