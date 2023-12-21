Запасы газа в ЕС опустились ниже 88%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 88%.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 88%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в декабре чуть выше показателей предыдущего месяца.

Цена газа на бирже в Европе опустилась ниже 380 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 21 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".