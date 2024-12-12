Запад выделит Украине займ в размере $50 млрд

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании подтвердили выделение Украине кредита в размере $50 млрд согласно решению G7.

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании подтвердили выделение Украине кредита в размере $50 млрд согласно решению G7.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Берлине с участием главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов. Мы выступаем за быструю и коллективную реализацию принятого G7 кредита в размере $50 млрд, в чем европейцам принадлежит значимая роль, что позволит Украине покрыть свои нужды, в том числе военные", - говорится в заявлении.

Также указывается, что страны продолжат прилагать усилия по недопущению наращивания военной мощи РФ, в том числе введение санкций в отношении источников доходов, в частности от энергетики.

Ранее G7 (Группа семи) на саммите в Италии утвердила решение о займе Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Затем компетентные органы стран должны были предложить правовые механизмы для такой операции.