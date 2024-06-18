Замминистра внутренних дел Польши: ЕС грозит распад из-за угрозы миграции

Евросоюз может распасться через 10-15 лет, если не будет решен вопрос миграционного контроля.

Евросоюз может распасться через 10-15 лет, если не будет решен вопрос миграционного контроля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик.

"Если мы не сможем контролировать миграцию, нам грозит [распад] Шенгена. Если Шенген падет, то аргументов в пользу существования ЕС будет все меньше. И в определенной перспективе ЕС может распасться. Это очень реалистичный сценарий на ближайшие 10-15 лет", - считает он.

По его словам, на внутренних границах некоторых государств сообщества может быть введен погранконтроль, если в скором времени не будут внесены поправки в недавно принятый миграционный пакт ЕС.

"Это может стать первым шагом к сворачиванию Шенгенской зоны", - добавил Мачей Дущик.