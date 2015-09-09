Замминистра обороны США: Вашингтон и Северная Европа не хотят милитаризации Арктики

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ США и страны Северной Европы не заинтересованы в милитаризации Арктики и хотели бы избежать гонки вооружений в регионе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра обороны США Роберт Уорк после состоявшейся здесь встречи с представителями военных ведомств Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также послом Исландии.

"В последнее время мы наблюдаем в Арктике намного больше военных мероприятий, чем в предыдущие годы, - отметил он. - Россия явно обозначила, что имеет интересы в этом регионе. Мы с моими коллегами, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы Арктика - насколько это возможно - избежала милитаризации, и все страны могли пользоваться возможностями, которые предоставляет регион. Мы не хотим видеть в Арктике масштабного противостояния в сфере безопасности в каком бы то ни было виде".

При этом Уорк сообщил, что США хотели бы также избежать "проблем, неверных оценок или случайностей" при проведении совместных с союзниками мероприятий по линии военного партнерства в регионе.