    Замминистра культуры Литвы решил уйти в отставку спустя три дня после назначения

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 17:55
    Вице-министр культуры Литвы Александрас Брокас объявил о своей отставке спустя три дня после вступления в должность.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсетях.

    "Сегодня я принял решение уйти с должности вице-министра культуры", - говорится в публикации.

    По его словам, решение об отставке было принято "из чувства ответственности".

    "В последние дни в публичном пространстве возникло много обсуждений, интерпретаций и спекуляций о моей личности. Некоторые из них были направлены преследовали цель задеть мою репутацию, касались не только меня, но самой идеи культуры - свободной, открытой и творческой", - заявил Брокас.

    Он подчеркнул, что всегда верил в принцип: "культура начинается с достоинства".

    "Поэтому сегодня я ухожу, чтобы этот принцип был сохранен, чтобы министерство могло работать без теней деструкции, а общество - без сомнений в его прозрачности", - написал он.

    Он отметил, что продолжит работать в культурной сфере, занимаясь искусством, образованием и публичным дискурсом.

    Как сообщалось ранее, после назначения во вторник Брокас столкнулся с критикой в обществе из-за своего прежнего опыта работы ритмологом. Этот метод считается псевдонаукой и был разработан астрономом из России.

