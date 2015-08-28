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    ​Заминированный автомобиль взорвался в Багдаде, погибли шесть и ранено 10 человек

    Накануне сотрудники полиции обнаружили подозрительный автомобиль и отбуксировали его к участку

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался на парковке полицейского участка в столице Ирака в пятницу, погибли шесть полицейских, еще десять человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации местной полиции и представителей здравоохранения, взрыв прогремел на юго-востоке Багдада. Накануне сотрудники полиции обнаружили подозрительный автомобиль и отбуксировали его к участку. В автомобиле была заложена взрывчатка. В пятницу во время операции по разминированию прогремел взрыв.

    Среди погибших - три сапера.

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