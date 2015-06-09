Замгоссекретаря США: ядерная сделка с Ираном будет практически бессрочной

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана, переговоры о котором ведут пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, будет практически бессрочным и настолько транспарентным, что позволит легко обнаружить его любые нарушения. Уверенность в этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выразил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на ежегодной конференции Американского еврейского комитета в Вашингтоне.

Обращаясь к участникам встречи, Блинкен, по его собственным словам, постарался "развеять мифы" о готовящейся сделке с Исламской Республикой и сгладить опасения по этому поводу, о которых громче других заявляет правительство Израиля. "Зачастую эти тревоги беспричинны и основаны на выдумке, а не на фактах", - сказал американский дипломат. "Во-первых, - отметил он, - соглашение, которого мы хотим достичь, никогда не истечет. Так называемого "заката" не будет. Предусмотренные им разные требования будут действовать в течение разного времени, но некоторые из них, включая обязательства Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия, в частности, обещание не создавать ядерное оружие, а также согласие на строгие инспекции и проверки, будут длиться бесконечно".

"Во-вторых, - продолжил Блинкен, - эта сделка обеспечит такую сильную транспарентность, что в случае несоблюдения Ираном обязательств перед международным сообществом об этом сразу же станет известно, и у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять в ответ дипломатические или иные меры". При этом, напомнил замгоссекретаря, "в течение длительного времени большинство санкций будет приостановлено, а не отменено, и если Иран нарушит свои обязательства, то санкции автоматически вновь вступят в силу".

"В третьих, - сказал Блинкен, - мы не пойдем на сделку до тех пор, пока Иран не предоставит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на свои объекты, чтобы можно было удостовериться в том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер".

И наконец, считает американский дипломат, идеальной договоренности с Ираном быть не может, любая сделка по его ядерной программе - это компромисс. Поэтому более удачного способа не допустить появления у Тегерана материала для создания ядерного оружия, чем то соглашение, основные параметры которого были опубликованы 2 апреля на переговорах в швейцарской Лозанне, просто не существует, подчеркнул замгоссекретаря.

Блинкен подчеркнул, что ИРИ выполняет обязательства в соответствии с Совместным планом действий, согласованным ранее с международной "шестеркой", а инспекторы МАГАТЭ "имеют ежедневный доступ" на его ядерные объекты. "Они в состоянии подтвердить, что Иран действительно соблюдает свои обещания", - сказал замгоссекретаря. Он подтвердил, что к 30 июня стороны по-прежнему рассчитывают достичь окончательной договоренности по иранской ядерной программе.