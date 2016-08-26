Замгоссекретаря США совершит турне по странам Ближнего Востока

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон посетит в ближайшие дни Израиль, Палестину, Иорданию и Ливан.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным госдепартамента, сначала Шэннон отправится 28 августа в Тель-Авив, где, в частности, встретится с израильскими официальными лицами. Также он посетит Иерусалим, а 30 августа поедет в Рамаллу, где проведет переговоры с представителями палестинских властей и общественных организаций.

После этого замгоссекретаря поедет в Иорданию. 31 августа у него запланированы встречи с членами правительства, бизнесменами и общественными лидерами. Наконец, в Бейруте 1-2 сентября Шэннон встретится "с руководителями ливанских федеральных и местных организаций", говорится в сообщении.