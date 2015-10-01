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    Американский генерал: Мы не планируем производить с Россией обмен разведывательными данными

    Роберт Отто: ВКС России не наносили в Сирии ударов по каким-либо силам местной оппозиции, поддерживаемым США

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Пентагон не планирует по крайней мере на данном этапе производить с Россией обмен разведывательными данными, касающимися борьбы с терроризмом в Сирии". 

    Как сообщает Report со ссылкой ТАСС, об этом в интервью журналистам заявил заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США по разведке генерал-лейтенант Роберт Отто.

    "Я не предвижу возникновения ситуации, при которой я бы делился разведывательной информацией с россиянами", - заявил американский военачальник, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон наладить полномасштабное оперативное антитеррористическое сотрудничество по Сирии, если с таким предложением выступит Москва. Роберт Отто также заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России не наносили в Сирии ударов по каким-либо силам местной оппозиции, поддерживаемым Соединенными Штатами.

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