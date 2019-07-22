Замглавы МИД Великобритании подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан объявил об отставке в связи с предстоящей на этой неделе сменой премьер-министра страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я уволился с поста замминистра иностранных дел этим утром", - написал Дункан в в своем Twitter, сопроводив объявление письмом, адресованным премьер-министру Терезе Мэй.

Глава министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд накануне также заявил, что планирует уйти в отставку, если экс-глава МИД Борис Джонсон станет следующим премьер-министром. Глава минфина не согласен с позицией Джонсона, что Великобритания может покинуть ЕС 31 октября без заключения торгового соглашения.