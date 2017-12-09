Замгенсека ООН намерен способствовать ослаблению напряженности на Корейском полуострове

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Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман в ходе своего визита в Северную Корею "выразил готовность внести свой вклад в дело ослабления напряженности на Корейском полуострове", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе визита Д. Фелтман провел встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мён Гуком. Северокорейская сторона подчеркивала, что причина напряженности на Корейском полуострове "заключается во враждебной политике США и исходящих от этой страны ядерных угрозах".

Д. Фелтман находился с визитом в КНДР с 5 декабря.

В ходе визита, по всей видимости, его встреч с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном не произошло. В субботу он вылетел в Пекин.