Замгенсека НАТО заявил, что альянсу предстоит повысить военные расходы до 3% ВВП

Замгенсека НАТО Ангус Лапсли считает, что странам НАТО предстоит повысить свои военные расходы до 3% ВВП и выше.

Замгенсека НАТО Ангус Лапсли считает, что странам НАТО предстоит повысить свои военные расходы до 3% ВВП и выше.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил выступая на ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге.

"Да, я думаю, что страны НАТО могут это сделать, это значительно ниже военных расходов в период холодной войны", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего, смогут ли страны НАТО поднять свои военные расходы выше 3% ВВП, что требовал Дональд Трамп, будучи президентом США.

"Учитывая угрожающие сценарии, с которыми мы сталкиваемся сегодня, большинству стран НАТО предстоит повысить свои военные расходы значительно выше 2% ВВП [что сейчас является целевым показателем в НАТО], если они действительно хотят увеличить свои военные возможности", - сказал Лапсли.

При этом Лапсли не поддержал идею ввести в рамках НАТО регулярные встречи министров финансов стран альянса для согласования уровня военных расходов.