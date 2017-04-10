Трамп продолжает перестановки среди советников по национальной безопасности

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд покидает свой пост, пробыв в должности всего три месяца, сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки".

По информации американских СМИ, работавшая в прошлом политическим аналитиком на телеканале Fox News, Макфарлэнд получила взамен назначение на должность посланника США в Сингапуре.

Напомним, в феврале после скандала вокруг тайных переговоров с Россией с поста советника по вопросам национальной безопасности был уволен Майкл Флинн.

Теперь, как полагают аналитики, пришедший на смену Флинну генерал Герберт Макмастер проводит реорганизацию Совета национальной безопасности.