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    Трамп продолжает перестановки среди советников по национальной безопасности

    Команду президента покидает заместитель советника президента США Кэтлин Макфарленд© AP

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин  Макфарлэнд покидает свой пост, пробыв в должности всего три месяца, сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки".

    По информации американских СМИ, работавшая в прошлом политическим аналитиком на телеканале Fox News, Макфарлэнд получила взамен назначение на должность посланника США в Сингапуре.

    Напомним, в феврале после скандала вокруг тайных переговоров с Россией с поста советника по вопросам национальной безопасности был уволен Майкл Флинн.

    Теперь, как полагают аналитики, пришедший на смену Флинну генерал Герберт Макмастер проводит реорганизацию Совета национальной безопасности. 

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