Залужный призвал Запад разработать новую военную доктрину

Западным странам необходимо разработать новую военную доктрину, поскольку закупка современного вооружения и изменение тактики сами по себе не гарантируют безопасности.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на своей странице в соцсетях по итогам выступления в Объединенном командно-штабном колледже Академии обороны Великобритании.

По его оценке, западная система безопасности по-прежнему основана на доктрине Второй мировой войны, дополненной дорогостоящим высокоточным оружием, и нуждается в пересмотре с учетом реалий войны 2026 года.

"Недостаточно просто закупать новое оружие. И даже недостаточно менять тактику под те же дроны. Западу нужна новая доктрина, чтобы защитить себя", - подчеркнул Залужный.

Он пояснил, что доктрина должна объединять вооружение, тактику, структуру вооруженных сил, подготовку и финансирование в единую систему.

"Она позволит оценить влияние новых технологий, адаптироваться к изменениям и планировать совместные действия", - отметил он.

Посол добавил, что западные страны располагают сложными и дорогостоящими технологиями, необходимыми для построения новой системы безопасности.