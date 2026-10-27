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    Залужный призвал Запад разработать новую военную доктрину

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 12:59
    Залужный призвал Запад разработать новую военную доктрину

    Западным странам необходимо разработать новую военную доктрину, поскольку закупка современного вооружения и изменение тактики сами по себе не гарантируют безопасности.

    Как передает Report, об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на своей странице в соцсетях по итогам выступления в Объединенном командно-штабном колледже Академии обороны Великобритании.

    По его оценке, западная система безопасности по-прежнему основана на доктрине Второй мировой войны, дополненной дорогостоящим высокоточным оружием, и нуждается в пересмотре с учетом реалий войны 2026 года.

    "Недостаточно просто закупать новое оружие. И даже недостаточно менять тактику под те же дроны. Западу нужна новая доктрина, чтобы защитить себя", - подчеркнул Залужный.

    Он пояснил, что доктрина должна объединять вооружение, тактику, структуру вооруженных сил, подготовку и финансирование в единую систему.

    "Она позволит оценить влияние новых технологий, адаптироваться к изменениям и планировать совместные действия", - отметил он.

    Посол добавил, что западные страны располагают сложными и дорогостоящими технологиями, необходимыми для построения новой системы безопасности.

    Валерий Залужный Российско-украинский конфликт
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