​Заложница в кафе Сиднея погибла от пули полицейского

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Австралии началось судебное следствие по делу о захвате заложников в кафе города Сидней 15 декабря 2014.

Как передает Report, отмечается, что одна из заложниц в кафе на центральной площади города Мартин Плейс умерла от пули полицейского.

15 декабря 49-летний Харон Монис захватил заложников в здании Сиднейского кафе и удерживал их в течение 16 часов. В ходе штурма преступник был ликвидирован. Также погибли двое заложников.

Отмечается, что полицейские стреляли по кафе 22 раза. Суду предстоит выяснить, не были ли действия полиции чрезмерными.

Ранее стало известно, что Монис был судим в Австралии по обвинению в сексуальном насилии и соучастии в убийстве.

Премьер-министр Австралии Тони Эббот заявил о повышении уровня террористической угрозы.