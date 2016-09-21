Закрыто одно из уголовных дел в отношении экс-президента Франции Николя Саркози

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Во Франции закрыто одно из уголовных дел в отношении экс-президента Николя Саркози, передает Report со ссылкой на AFP.

Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

В феврале 2015 года сообщалось, что Саркози подозревается в злоупотреблении корпоративными активами. В поле зрения правоохранителей попали три полета - в Катар, США и ОАЭ, которые Саркози совершил на частном самолете в 2012 и 2013 годах. Оплата транспорта проводилась со счета компании, которую возглавлял друг экс-президента Стефан Курбит.

Дело о злоупотреблении не единственное, которое органы юстиции Франции ведут в отношении политика. В начале сентября стало известно, что прокуратура требует передачи в суд досье PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты.

Саркози, возглавлявший Францию в 2007–2012 годах, в конце августа заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2017 года.