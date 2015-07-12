Законодатели США сомневаются, что Конгресс одобрит соглашение с Ираном

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл сомневается, что президенту Бараку Обаме удастся убедить законодателей одобрить окончательное соглашение по ядерной программе Ирана, которое может быть достигнуто уже в ближайшее время, с целью снятия с Тегерана наложенных Соединенными Штатами санкционных ограничений. Об этом сенатор заявил, выступая сегодня на телеканале Fox News, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, если ядерные договоренности с Ираном будут достигнуты, Обаме будет "крайне сложно" добиться их одобрения в Конгрессе. "Мы уже знаем, что оно (соглашение) оставит Иран в статусе пороговой ядерной державы", - отметил Макконнелл, имея в виду, что у Тегерана сохранятся возможности в случае принятия политического решения в сжатые сроки получить атомное оружие.

В то же время глава сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Роберт Коркер заявил, что законодатели крайне тщательно изучат все аспекты соглашения, которое им представит Обама. "Если это плохое соглашение, которое позволит Ирану заполучить ядерное оружие, Конгресс не будет одобрять его", - отметил он телеканалу NBC, добавив, что в противном случае законодатели несли бы ответственность за появление у Тегерана ядерного арсенала.